Voyez la réaction de la fille de Brigitte Lafleur à sa victoire à Big Brother, le Noovo réveillon

Dimanche soir, Brigitte Lafleur a été couronnée grande gagnante de la nouvelle édition de Big Brother, le Noovo réveillon.

La comédienne a regardé l’émission spéciale en compagnie de sa fille, dont la réaction spontanée à la victoire de sa mère n’est pas passée inaperçue.

Dans l’extrait partagé par la comédienne sur ses médias sociaux, elle demande à sa fille qui, selon elle, remportera la victoire. Sans hésiter, la jeune fille répond que ce sera Dominic Paquet.

Disons qu’elle ne semblait pas accorder beaucoup de chances à sa maman… 

Brigitte s’est finalement rendue en finale aux côtés de Jean-Philippe Perras et, à l’issue d’un vote extrêmement serré, elle a remporté le grand prix de 5 000 $, qu’elle pourra remettre à l’organisme de son choix.

La comédienne a capté en vidéo le moment de l’annonce, partagé avec sa fille, qu’on voit sauter de joie et crier de bonheur en apprenant la victoire de sa maman.

