Martin Vachon fait face à la déception de ses fans

Début du contenu principal.
Martin Vachon anime Le monde à nu, une émission qui explore le rapport des cultures à la nudité et à la pudeur à travers le monde.
Toutefois, certains téléspectateurs se disent déçus de certains éléments de l'émission et l’ont fait savoir directement à l’animateur.
Dans une story Instagram, l’animateur a partagé certains commentaires reçus au sujet de sa nudité.
Lorsqu’il apparaît nu à l’écran, un flou est ajouté, ce qui a déçu un téléspectateur qui aurait préféré voir Martin en nudité intégrale. Voici ce qu’il a reçu comme message:
Au fil des deux saisons du Monde à nu, Martin Vachon est parti à la rencontre de différents peuples et de leur rapport à la sexualité. Ses voyages l’ont mené en Italie, en Inde, en Turquie, en Allemagne, au Japon et dans bien d’autres pays.
Vous pouvez découvrir les épisodes des deux saisons sur le site de TV5.
Vous aimerez aussi: