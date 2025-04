Normand D'Amour émet un souhait pour la prochaine saison de STAT

Dans une discussion autour des coiffures de son personnage et des moments marquants de la série, Normand D’Amour a souligné un détail intéressant: Pascal est pratiquement le seul personnage dont on n’a jamais vu la maison.

«On m’a vu une fois, la première année, quand j’ai été slacké comme DSP. Emmanuelle (Suzanne Clément) est venue me voir, elle m’a apporté du chinois et j’étais en train de corder du bois dehors. Mais c’est la seule affaire qu’on a vue de ma maison. J’espère que l’année prochaine, je vais avoir une maison!», a-t-il lancé à la blague.

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait: