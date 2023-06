Aux anges, Marie-Ève Janvier dévoile les premières images de bébé Louis

En légende, Marie-Ève Janvier a écrit :

« Mon fils, t’es arrivé un peu plus vite que prévu, le 5 juin dernier.

J’avais si hâte de te rencontrer.

Je savais déjà que j’allais tellement t’aimer.

On apprend depuis à se connaître, à s’apprivoiser, à s’aimer en s’adaptant du mieux qu’on peut à cette nouvelle vie à cinq; notre plus grande richesse, notre famille.

Merci de nous avoir choisi mon beau Louis.

Je t’aime déjà comme tes sœurs, à l’infini. ❤️ @jfbreau »

Quelles belles images. On souhaite aux parents ainsi qu'à leurs filles Léa et Laurence tout le bonheur du monde avec l'adorable Louis!