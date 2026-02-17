Mariana Mazza est très bien accompagnée en vacances au soleil

Début du contenu principal.
Mariana Mazza est en vacances dans le Sud!
Pour ce séjour sous les tropiques, l'humoriste a choisi de s'entourer d'une gang d'amies bien connue du public: Véronique Claveau, l'autrice Marie-Christine Chartier et Émily Bégin.
Comme cette dernière faisait partie de Big Brother Célébrités cette saison, on devine qu'elle avait libéré son horaire au cas où elle se rendait loin dans l'aventure. Elle était donc disponible pour s'envoler vers une destination soleil avec sa copine Mariana Mazza!
Voici une vidéo des vacancières publiée en story Instagram aujourd'hui:
Mariana Mazza est la seule des quatre artistes qui ait partagé des images de leurs vacances sur Instagram jusqu'à maintenant.
Vagues turquoise, ciel totalement dégagé et gros bateau de luxe; l'histoire ne dit pas où elles se trouvent mais elles ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir!
Au niveau professionnel, Mariana Mazza est nommée au gala Les Olivier 2026. Elle pourrait repartir le prix le plus prestigieux: l'Olivier de l'année.
Le 27e gala Les Olivier aura lieu le dimanche 29 mars sur ICI TÉLÉ. Découvrez tous les finalistes pour 2026 juste ici.
