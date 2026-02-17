Mariana Mazza est très bien accompagnée en vacances au soleil

Mariana Mazza est en vacances dans le Sud!

Pour ce séjour sous les tropiques, l'humoriste a choisi de s'entourer d'une gang d'amies bien connue du public: Véronique Claveau, l'autrice Marie-Christine Chartier et Émily Bégin.

Comme cette dernière faisait partie de Big Brother Célébrités cette saison, on devine qu'elle avait libéré son horaire au cas où elle se rendait loin dans l'aventure. Elle était donc disponible pour s'envoler vers une destination soleil avec sa copine Mariana Mazza!

Voici une vidéo des vacancières publiée en story Instagram aujourd'hui: