Première de Mariana Mazza: voyez la réaction enflammée de sa mère

Mariana Mazza a présenté son troisième one-woman-show devant ses proches, ses amis, ses collègues du milieu artistique, les médias et le public hier soir à la Salle Pierre-Mercure à Montréal.

Quelques minutes avant le spectacle qui a débuté après 20h, sa mère a décidé de rendre l’ambiance un peu plus festive: elle a commencé à danser au milieu de la foule!

Nous étions d’ailleurs aux premières loges de la danse de la mère de Mariana qui a fait la «première, première partie» de l’humoriste. Le public et tous les artistes qui étaient présents se sont mis à encourager sa mère et à l’applaudir.