Première de Mariana Mazza: voyez la réaction enflammée de sa mère

Mariana Mazza a présenté son troisième one-woman-show devant ses proches, ses amis, ses collègues du milieu artistique, les médias et le public hier soir à la Salle Pierre-Mercure à Montréal.
Quelques minutes avant le spectacle qui a débuté après 20h, sa mère a décidé de rendre l’ambiance un peu plus festive: elle a commencé à danser au milieu de la foule!
Nous étions d’ailleurs aux premières loges de la danse de la mère de Mariana qui a fait la «première, première partie» de l’humoriste. Le public et tous les artistes qui étaient présents se sont mis à encourager sa mère et à l’applaudir.
Voyez juste ici un montage de ce moment qui a marqué tout le monde:
Émily Bégin, Jean-Philippe Dion, Mélanie Maynard et Simon Boulerice font notamment partie des personnes qui ont filmé ce moment bien festif!
Comme première partie du spectacle, Mariana a invité son meilleur ami, le chanteur King Melrose. Il a interprété ses chansons les plus connues, ce qui a encore plus rendu l’ambiance festive dans la salle.
En raison de problèmes avec la musique et son micro, Mariana a dû reprendre son entrée sur scène une deuxième fois. C’était bien symbolique pour elle de ne pas rater son entrée pour sa première médiatique, et on peut la comprendre.
Alexandre Barrette et Mariana Mazza n’ont jamais mentionné en public qu’ils étaient en couple durant leur relation amoureuse qui a duré 7 ans. Dans son troisième spectacle, Mariana a décidé d’en profiter pour tout nous dévoiler sur cette relation.
Elle le décrit comme l’homme de sa vie même si elle a eu de la difficulté à le laisser. L’humoriste a ajouté que c’était parfois difficile de comprendre qu’ils formaient un couple puisqu’ils ont des caractères assez différents.
Mariana a d’ailleurs fait la comparaison suivante à propos de son match avec Alexandre: c’est un peu comme si Karine Vanasse annonçait qu’elle était en couple avec Éric Lapointe.
Depuis leur séparation, ils font la garde partagée de leurs chiens. Mariana a même acheté des caméras afin de les surveiller lorsqu’elle n’est pas la maison.
Malheureusement, elle a aussi eu son premier avertissement pour les jappements de ses chiens par la police de Saint-Lambert. Parce que oui, Mariana habite maintenant dans un quartier plus bourgeois où de nombreuses personnes âgées résident.
À Saint-Lambert, il y a beaucoup plus de restrictions qu’ailleurs: pas de piscine hors-terre, pas de lumières extérieures qui clignotent, pas de bruit le dimanche… On se demande bien comment Mariane peut faire pour vivre dans ce quartier de Longueuil.
C’est seulement vers la fin de son spectacle que Mariana Mazza aborde sa maladie du foie gras. Un jour, Alexandre Barrette lui a fait remarquer qu’elle avait pris du poids et qu’elle devait peut-être voir si tout était correct en passant des prises de sang.
À la suite des prises de sang, les résultats ont dévoilé qu’elle était peut-être atteinte de la maladie du foie gras. Elle a passé une biopsie, et elle a ensuite eu le diagnostic officiel.
Sans le savoir au départ, Alexandre lui a probablement sauvé la vie. Et elle lui en sera éternellement reconnaissante. Mariana doit maintenant prendre plus soin de son corps afin de ne pas perdre son foie qui est davantage entouré de gras.
Le troisième one-woman-show de Mariana Mazza est rempli d’histoires vulgaires, mais aussi plus personnelles. L’humoriste se dévoile comme jamais dans ce nouveau spectacle qui fait rire le public du début jusqu’à la fin.
Mariana confirme encore une fois qu’elle mérite sa place dans le milieu de l’humour au Québec. Inspirante, confiante et authentique, elle nous séduit encore plus avec ce nouveau spectacle. Comme sa mère, elle n’a pas peur du ridicule.
Note: 9/10 (Je ne dis pas cette note parce qu’elle a dit aux journalistes de lui donner des bonnes notes à la fin de sa première médiatique, j’ai vraiment apprécié son spectacle.)
Pour voir toutes les dates de spectacle de Mariana Mazza, rendez-vous sur son site Internet.
