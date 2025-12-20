En bikini dans le Sud, Mariana Mazza lance un message fort sur l’acceptation de soi

Dans la foulée, Mariana a aussi partagé une photo d’elle enfant, accompagnée d’un souvenir qui en dit long sur la personne qu’elle est devenue. En retrouvant une fiche de présentation de son primaire, alors qu’elle avait 11 ans, l’humoriste a été touchée par la constance de ses valeurs.

À la question sur les qualités les plus importantes à avoir, elle avait répondu: l’amitié, le courage et la générosité, « parce que ce sont les seules qualités qui font plaisir aux gens ». Un constat qui la frappe aujourd’hui, réalisant que son objectif est resté le même: faire du bien autour d’elle. Fidèle à son franc-parler déjà bien présent à l’époque, la jeune Mariana avait aussi barré une question sur les Jeux olympiques pour en inventer une autre, dénonçant plutôt l’indifférence envers les personnes âgées dans les transports en commun. Et comme si ce n’était pas suffisant, elle s’était même trompée sur sa propre année de naissance… avant de confirmer, avec aplomb, avoir raison!