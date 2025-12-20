En bikini dans le Sud, Mariana Mazza lance un message fort sur l’acceptation de soi

Début du contenu principal.
Mariana Mazza n’a jamais eu peur de dire les choses telles qu’elles sont!
Cette fois encore, l’humoriste a touché droit au cœur en partageant une réflexion franche et sans détour sur son rapport à son corps!
Dans une publication Instagram accompagnée d’une photo où elle pose en bikini, Mariana Mazza confie ne s’être « jamais assumée physiquement », malgré l’assurance qu’elle projette aux yeux du public. Une contradiction qu’elle assume pleinement et qu’elle explique avec une honnêteté désarmante!
« Je ne me suis jamais assumée physiquement. Même si c’est ce que je dégage », écrit-elle, mettant des mots sur un malaise que plusieurs reconnaissent, même chez ceux qui semblent confiants.
Loin de chercher les compliments, Mariana précise que cette photo n’a rien d’un appel à la validation: « Cette photo n’est pas pour me faire dire que je suis belle. Cette photo représente le courage que j’ai de dire publiquement: “Vous avez le droit d’être pas bien dans votre corps.” »
Un message qui fait écho à une réalité souvent tue!
Elle raconte aussi une anecdote révélatrice! Un ami lui aurait proposé de poser dans une cabane du père Noël, trouvant la scène belle. Sa réaction? Un sourire incrédule, incapable de prendre le compliment au sérieux. « Je ne m’assume pas », admet-elle simplement.
Avec son humour cru et lucide, Mariana Mazza conclut sur une note à la fois drôle et profondément vraie: inutile de se prendre trop au sérieux: « On a tous une même destination: six pieds sous terre », rappelle-t-elle, avant d’inviter à rire de ses complexes plutôt que de les pleurer!
Dans la foulée, Mariana a aussi partagé une photo d’elle enfant, accompagnée d’un souvenir qui en dit long sur la personne qu’elle est devenue. En retrouvant une fiche de présentation de son primaire, alors qu’elle avait 11 ans, l’humoriste a été touchée par la constance de ses valeurs.
À la question sur les qualités les plus importantes à avoir, elle avait répondu: l’amitié, le courage et la générosité, « parce que ce sont les seules qualités qui font plaisir aux gens ». Un constat qui la frappe aujourd’hui, réalisant que son objectif est resté le même: faire du bien autour d’elle. Fidèle à son franc-parler déjà bien présent à l’époque, la jeune Mariana avait aussi barré une question sur les Jeux olympiques pour en inventer une autre, dénonçant plutôt l’indifférence envers les personnes âgées dans les transports en commun. Et comme si ce n’était pas suffisant, elle s’était même trompée sur sa propre année de naissance… avant de confirmer, avec aplomb, avoir raison!