Mariana Mazza révèle pourquoi elle avait arrêté de jouer au tennis avec Alexandre Barrette

Mariana Mazza a fait une drôle de révélation, expliquant pourquoi elle ne jouait maintenant plus au tennis avec son ami (et accessoirement ex), Alexandre Barrette.
Lors d’une entrevue à la radio d’ÉNERGIE à Québec, l’humoriste a effectivement abordé ce sport «qui la garde en vie actuellement».
Elle a d’abord raconté qu’Alexandre était excellent et que c’était d’ailleurs lui qui lui avait appris à jouer au tennis.
Mais de ce qu’on comprend, les deux étaient très compétitifs, ce qui fait en sorte que lorsqu’ils étaient encore ensemble, pour préserver leur couple (et leur vie sexuelle de son propre aveu), elle a choisi de ne plus jouer contre lui.
Elle a toutefois repris les matchs contre con ex depuis un an. Visiblement leur amitié survit mieux que l’aurait fait leur couple, à la compétition.
Mariana Mazza a par ailleurs confié être coachée par un ancien top 100 du tennis, elle qui se paye ce luxe pour évoluer et continuer de grandir dans le sport.
Mais de qui s’agit-il? Son nom est Frédéric Niemeyer, un joueur étoile qui a notamment joué contre Federer à Wimbledon.
Il entraine habituellement de futurs juniors qui deviendront des athlètes de renom, mais a choisi de faire une place dans son horaire pour Mariana Mazza en raison de son acharnement!