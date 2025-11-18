Mariana Mazza révèle pourquoi elle avait arrêté de jouer au tennis avec Alexandre Barrette

Elle a toutefois repris les matchs contre con ex depuis un an. Visiblement leur amitié survit mieux que l’aurait fait leur couple, à la compétition.

Coachée par l’élite

Mariana Mazza a par ailleurs confié être coachée par un ancien top 100 du tennis, elle qui se paye ce luxe pour évoluer et continuer de grandir dans le sport.

Mais de qui s’agit-il? Son nom est Frédéric Niemeyer, un joueur étoile qui a notamment joué contre Federer à Wimbledon.

Il entraine habituellement de futurs juniors qui deviendront des athlètes de renom, mais a choisi de faire une place dans son horaire pour Mariana Mazza en raison de son acharnement!