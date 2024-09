Marc Labrèche nous révèle le secret subtil des ses imitations hilarantes

Un travail d'équipe

À voir ses numéros, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais où trouve-t-il l’inspiration? C’est un travail d’équipe, nous répond-il.

«Des fois je dis, ça me tenterait d’essayer cette personne-là. D’autres fois, ça va être comme par exemple, Raphaël Germain, qui écrit les textes avec qui je travaille depuis des années qui me dit: “J’ai vu tel truc, j’pense que c’est un personnage qui pourrait être le fun pour toi.”»

Au delà des sketchs, l’émission compte une trentaine de collaborateurs. Plusieurs nouveaux «chakras» s’ajouteront cette saison, dont Jean-Luc Mongrain et Patrice Michaud.

Un sentiment de gang est bien présent durant les tournages, mentionne Marc : «J’ai du vrai fun sur ce plateau-là. Des fois, j’en oublie presque que je suis à la télévision. Je me suis jamais senti aussi intime avec un groupe.»

Un autre incontournable à Je viens vers toi, c'est le public, qui ajoute clairement à l’ambiance de l’émission. Marc Labrèche en témoigne: «Le public donne un swing, un côté festif. Le public joue un jeu aussi. [...] Sont bons, sont le fun, sont généreux, ils sont dans le coup avec nous, faque c’est un joueur essentiel de plus à l’émission. Ce ne serait pas le même show si le public n’était pas là, c’est sûr. ».

Nous souhaitons bonne saison à Marc Labrèche et toute son équipe! Je viens vers toi sera de retour les lundis et mardis, 21 h, dès le 9 septembre sur Noovo et noovo.ca.

Recommandé pour vous: