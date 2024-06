Marc Hervieux quitte l’animation de son émission pour un nouveau projet

Marc Hervieux quitte son émission de radio pour un nouveau projet: il prendra la place de Claude Saucier à la barre de l'émission C’est si bon sur ICI Musique!

Il n'animera donc plus Quand ça vous chante sur la même chaîne. Dans un communiqué émis par Radio-Canada, on explique que C’est si bon «continuera de mettre en valeur le magnifique répertoire des classiques des orchestres swing et des grandes voix qui vont de pair, des années 30 aux années 70.»

La grande connaissance musicale de Marc Hervieux ainsi que sa passion pour ces époques et ce style ont fait de lui le candidat parfait pour remplacer Claude Saucier. Ce dernier a choisi volontairement de quitter cette émission qu'il animait depuis 2011.