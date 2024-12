Marc Hervieux avait un message pour sa grande Maxime

Marc Hervieux a souligné une journée importante pour sa fille et lui via son compte Instagram et c’est très émouvant.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, l’une des trois filles de Marc Hervieux, la jeune Maxime, fêtait ses 18 ans. Son père, de qui elle semble très proche, a tenu à souligner cette journée spéciale avec une publication sur son compte Instagram.

La photo qu’il a choisi de partager est superbe. Il s’agit d’un cliché pris la journée de l’anniversaire du ténor qui tombait en même temps que le bal de graduation de sa fille. On peut voir un beau texte décrivant l’immense fierté que lui apporte sa fille et tout l’amour qu’il ressent pour elle sous la photo du duo heureux. Ce petit hommage est très touchant.

Pour rester dans le touchant, le chanteur sera en représentation avec le spectacle Parapapam à la Maison Symphonique de la Place des arts accompagné entre autres des grandes voix de Marie-Eve Janvier et de Yama Laurent du 26 au 29 décembre prochain.

On souhaite un merveilleux temps des Fêtes à Marc Hervieux et à toute sa famille!

