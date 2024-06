Marc Dupré: Son fils Lenny se lance en affaires lui aussi!

La soirée était particulière: le Maxim Grand Prix Party célébrait sa troisième édition à Montréal, en marge du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

C'était LE rendez-vous incontournable de la métropole pendant ce week-end de course automobile, et ça se passait à la Gare Windsor, un lieu prestigieux s'il en est. Le tapis rouge était le théâtre d'un défilé de stars québécoises et internationales, toutes impatientes de participer à cet événement mémorable.

