Steve Bégin, ancien du Canadien, fait faillite de plusieurs millions

Steve Bégin est dans l'eau chaude...

L'ancien joueur du Canadien de Montréal traverse une période difficile suite à la faillite de l'entreprise de génie civil dans laquelle il avait investi depuis 2013.

Steve Bégin a confié avoir injecté des sommes considérables dans Nobesco, une société d'ingénierie en construction basée à Trois-Rivières, avant qu'elle ne fasse faillite, affectant gravement sa situation financière.

Nobesco, une entreprise dans laquelle l'homme d'affaires détenait plus de 75 % de la valeur marchande, a accumulé des dettes de plus de 13,9 millions de dollars, alors que ses actifs n’étaient que de 11,9 millions. Cette différence a conduit à la fermeture définitive de l’entreprise en février dernier, une situation que Steve Bégin décrit avec une profonde humilité et un sentiment de regret.