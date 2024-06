Mara Tremblay dévoile une photo complètement magique avec son grand Édouard

Un message fort de Mara Tremblay

Toujours dans le cadre de la fête Nationale, Mara a lancé un message fort pour répondre aux nombreuses critiques.

Plusieurs personnes ont émis des commentaires désobligeants sur le spectacle, entre autres en lien avec le choix des artistes présents.

Mara a souhaité s'exprimer sur la situation.

«Et garder la beauté de cette soirée, même de ces journées entières de répétitions à monter un spectacle, avec des gens extraordinaires, artistes, danseur.euses, musicien.es, technicien.es, équipes de productions, etc., et arriver pour faire le spectacle et découvrir qu'on doit tout repenser à la dernière seconde à cause de la météo...»