Voici ce que devient Manon Leblanc!

Manon Leblanc n’est pas inconnue du grand public! Pendant 16 ans, elle a été productrice et animatrice sur Canal Vie, où elle a présenté ses propres émissions à succès. Elle a aussi été chroniqueuse à l’émission Les Saisons de Claudine durant six ans. En parallèle, elle a lancé son magazine Manon Leblanc Inspiration, qui a laissé une empreinte durable dans le domaine du design intérieur.

Son portfolio est impressionnant: plus de 600 projets réalisés pour la télévision, des cuisines et salles de bain sur mesure, et des murales vendues dans des lieux prestigieux comme Beverly Hills, Dubaï, Paris et New York. Ces créations ornent également l’Hôtel Hyatt dans le Vieux-Montréal et d’autres résidences luxueuses.