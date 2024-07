Lunou Zucchini nous présente son adorable chien

Lunou Zucchini se confie sur sa hâte de revenir dans nos télés cet automne, à Belle et Bum, et elle en profite pour nous présenter son chien.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Lunou, qui se fait plutôt discrète sur les réseaux sociaux, a publié une petite vidéo via le compte Instagram de l'émission Belle et Bum. Dans cette dernière, elle exprime avoir été très excitée pour la saison prochaine en voyant la liste des artistes au programme.

La chanteuse anime aux côtés de Normand Brathwaite, Marie-Josée Gauvin et Fabiola N. Aladin depuis la dernière saison, et on peut franchement dire qu'elle se débrouille très bien.

C'est vers la fin de la vidéo, lorsque Lunou parle de ses mots cachés, qu'on peut voir son petit ami à quatre pattes la rejoindre. Le chien, adorable et calme, semblait être un parfait match avec l'artiste. On adore découvrir les animaux de compagnie de nos vedettes.

On souhaite une belle prochaine saison à Lunou!

