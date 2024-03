Belle et Bum: des invités de grand talent sont attendus cette semaine, voyez les photos

Dans sa publication sur Instagram, il a exprimé sa joie de participer à ce spectacle emblématique et a partagé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec Fabiola Nyrva Aladin.

Les attentes sont élevées pour cette émission, et les teasers partagés sur la page Facebook de Belle et Bum laissent entrevoir un spectacle spectaculaire. Dans l'un des extraits, on peut voir Marc Dupré interprétant le succès Cotton Eye Joe avec énergie et passion, laissant présager une performance électrisante.