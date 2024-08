Hommage aux BB: voici ce que la mère de Ludovick Bourgeois a pensé du spectacle

Dans la mise en scène, plusieurs images captées par cette dernière défilent. Il s'agit de photos et de vidéos de son père (Patrick Bourgeois) et lui, enfant:

«Ça lui remonte bien plus de souvenirs qu’à moi. Parce que moi, on me voit en archives, mais j’ai un an, deux ans, tandis qu’elle, c’est elle qui tenait la caméra. Elle réalise qu’elle n’est pas sur beaucoup d’archives, parce que c’est tout le temps elle qui filmait.»

Ludovick semble bien comprendre l’émotion de sa mère, puisqu’il vit présentement une situation similaire:

«Tsé, quand t’es dans la trentaine, que tes enfants sont jeunes, c’est des souvenirs qui restent longtemps. J’suis en train de les vivre en ce moment. Je pense que c’est des beaux moments qu’ils ont vécus, mais qu’elle vit encore en venant voir le spectacle.»

Un souvenir marquant avec son père

De beaux souvenirs avec son père, Ludovick en a plusieurs. Quand on lui demande le plus mémorable, il se rappelle ses vacances familiales: «Chaque été, on allait à Cape May. Un douze jours en camping: tente, petit four avec bonbonne de propane. On se faisait des hamburgers, des steaks là-dessus (…) Quand t’es en camping, tu vois la vraie personnalité des gens, ça c’est des supers souvenirs. Des souvenirs de famille, d’enfance, c’est des souvenirs indélébiles.»

Accompagné par des musiciens d’exception!

Le spectacle Les BB par Ludovick Bourgeois a beaucoup apporté au chanteur. Il révèle d'ailleurs être accompagné des musiciens de Céline Dion: «D’être entouré de musiciens de cette gamme-là, c’est sûr que moi, musicalement, je m’améliore. C’est moi le moins expérimenté sur scène, c’est sûr que ça m’élève vers le haut. J’ai appris à me faire confiance, mais aussi à pratiquer plus. C’est vraiment le fun de travailler avec des gens de ce calibre-là.»

Tout s’est fait facilement, comme les musiciens n'étaient pas en spectacle avec Céline. Ludovick a simplement décidé de les approcher, et ces derniers ont accepté de plonger dans l’aventure avec lui!

Après la tournée, que nous réserve Ludovick?

Ludovick nous a étonnés avec sa réponse concernant l’avenir de sa propre musique. Après un spectacle hommage, à quoi s’attaquera-t-il? Écoutez sa réponse en vidéo.

