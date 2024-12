Le look de Véronique Cloutier à La Fureur fait réagir!

Un look qui a fait jaser

Avant même que l’émission ne commence, tout le monde avait les yeux rivés sur Véronique Cloutier, et sa tenue était au cœur des discussions. Plus tôt dans la journée, Elyse Marquis a tenté de s’inviter dans la loge de Véro pour avoir un aperçu en primeur, mais sans succès... laissant planer le mystère!

Lorsque Véro a finalement fait son entrée sur scène, le mystère s’est levé pour révéler un look absolument parfait. La belle animatrice portait une jupe rouge scintillante de paillettes nouée à la taille, combinée à un t-shirt blanc simple pour un équilibre entre glamour et décontraction. Sa mise en beauté impeccable (merci Marcus Villeneuve!) a complété ce style qui a fait sensation auprès du public et des téléspectateurs.