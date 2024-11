On a eu droit à un hilarant moment de complicité entre Véronique Cloutier et Anne-Élisabeth Bossé durant l’émission Véronique et les fantastiques, jeudi.

L’animatrice et la comédienne ont effectivement offert aux auditeurs une improvisation complètement éclatée sur le thème de la fameuse secrétaire fâchée de Véronique Cloutier.

Cette dernière a effectivement commencé en faisant sortir son personnage en ondes et surprise, sa collègue a embarqué dans le jeu sans se faire prier. Un moment d’impro enflammé que vous pouvez voir ci-dessous!