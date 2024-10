Les Chefs!: Élyse Marquis a un message pour les fans

En plus d'Élyse Marquis et Colombe St-Pierre, les juges Jean-Luc Boulay, Isabelle Deschamps Plante, Normand Laprise et Pasquale Vari sont tous de retour.

Les Chefs!: c'est le moment de s'inscrire!

Si vous avez envie de participer à la 14e saison de l'émission Les Chefs!, vous pouvez le faire dès maintenant sur le Radio-Canada.ca/leschefs .

Pour être choisi.e, il faut avoir des connaissances et compétences en cuisine et savoir se démarquer en restauration. La nouvelle saison de la compétition sera présentée au printemps 2025 à ICI Télé.