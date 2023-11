Les chefs!: ce candidat vedette de l'émission dévoile son nouveau projet!

«À travers ce livre, je vous dévoile mon histoire, mon parcours, ma cuisine, de tout coeur pour vous. J’ai travaillé fort ce projet, qui n’aurait jamais pu voir le jour sans l’implication d’une autre personne qui met tout son coeur dans ce qu’elle fait et j’ai nommée: Alexandra Diaz. Nous avons unis nos forces et avons produits un livre à la hauteur de ma vision. Pour tout ça Alexe, merci, du fond du coeur.»

Le livre de recettes compte 224 pages. De tout coeur est disponible dès maintenant dans votre librairie préférée.

