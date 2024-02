Voyez les premières images de la série d'Élyse Marquis et sa fille

«Il y a quelques mois, j’ai reçu un appel de mon amie Ève Deziel qui me demandait si j’avais le goût de faire un documentaire avec elle sur le syndrome du nid vide.

Ma grande Alice s’en allait en appartement et j’avoue que j’avais un grand vertige.

On a donc décidé de tout documenter , avec la réalisatrice Marianne L’Heureux, en plus de jaser avec des experts et des parents qui ont vécu la même chose.



Je n’ai pas toujours trouvé ça facile d’être si vulnérable devant la caméra mais je suis très fière du résultat. Le départ des enfants, c’est une étape importante dans la vie des parents. Une étape dont on ne parle pas assez. On est bien sûr très fiers mais on se retrouve parfois démunis devant notre nid vide. Quand les enfants quittent le nid offre des pistes de réflexions et de solutions pour vivre en douceur ce passage de la vie. Merci à toute l’équipe et aux intervenants pour votre générosité et votre authenticité. Dès le 19 mars sur ICI Tou.tv.»

On sait qu'Élyse Marquis et Alice sont souvent ensemble et ont déjà partagé des plateaux de tournages, mais il sera fort intéressant de les voir évoluer dans leur quotidien dans leur propre émission.

On a bien hâte de voir ça!