Le dernier des monstres: Découvrez l'impressionnante distribution avec Luc Picard!

Une distribution impressionnante

Outre les personnages principaux, incarnés par des comédiens de renom tels que Luc Picard, Benoît Drouin-Germain, Ariane Castellanos et Irdens Exantus, la série bénéficie également d’une distribution étoffée et talentueuse. On y retrouvera, entre autres, Annick Bergeron, Alex Bisping, Thomas Boonen, Emie Thériault, Rose-Anne Déry, Caroline Courtois Schirmer, Félix-Antoine Duval, Mathias Goguen, Stéphane Jacques, Robin L'Houmeau, Marie-France Marcotte, Louis-David Morasse, Amedamine Ouerghi, Guy Thauvette et Antoine Yared.

Avec des personnages riches en profondeur et une intrigue qui ne cesse de s’intensifier au fil des épisodes, Le dernier des monstres promet de captiver le public. La série explore non seulement la quête de justice, mais aussi les zones d’ombre des protagonistes et du tueur dont le passé trouble sera dévoilé progressivement.

Vous aimerez aussi: