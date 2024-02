Évelyne Brochu et Luc Picard en vedette dans cette production américaine, découvrez l’affiche!

Évelyne Brochu et Luc Picard, accompagnés de Zach Braff, Vanessa Hudgens, Antoine-Olivier Pilon, et Charlotte Aubin, forment un casting de rêve qui promet de transporter les spectateurs dans un tourbillon d'émotions, d'humour et de situations aussi touchantes que cocasses.

Sous la production de Valérie d’Auteuil et André Rouleau, le film explore avec finesse et intelligence les dynamiques complexes des relations familiales et amoureuses à travers le prisme de deux cultures.