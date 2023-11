Bouleversé, Luc Picard revient sur la performance de son fils dans le film Le plongeur

Mélanie Maynard, la coanimatrice, a complété sa phrase en suggérant qu'il s'était liquéfié, ce à quoi Henri a simplement répondu par un sourire et un «oui, un peu».

Ce moment a été bien plus qu'une simple discussion sur la carrière cinématographique de père et fils. Il a mis en lumière la relation profonde qui les unit, une connexion basée sur l'amour, le respect et la fierté mutuelle. Ce duo père-fils a touché les cœurs de l'audience, rappelant que derrière les grands écrans se trouvent des familles, des émotions et des moments précieux.

