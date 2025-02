La production de L'oeil du cyclone confirme la nouvelle que les fans attendaient tous

Les épisodes inédits seront disponibles dans la section Véro.tv d’ICI TOU.TV EXTRA! dès le 6 février. De plus, une sixième saison est déjà prévue pour la période 2025-2026.

Nous aurons le plaisir de retrouver nos personnages préférés, Isabelle et ses trois enfants (Emi Chicoine, Joey Bélanger, Juliette Aubé) , son ex (Patrick Hivon) et sa nouvelle conjointe (Catherine Souffront), devenue parents récemment, sa sœur Éliane (Véronique Cloutier), ses parents (Danielle Proulx et Luc Senay) et leur entourage dans leur quotidien rempli de rebondissements et d’imprévus.