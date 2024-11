Véronique Cloutier est très bien accompagnée sur la couverture de son magazine de Noël

La couverture du populaire magazine présente Danielle Proulx, Emi Chicoine, Catherine Souffront Darbouze, Juliette Aubé, Joey Bélanger et le bébé Malek, entourant Véro et Christine Beaulieu, tous vêtus de leurs plus beaux habits de fête.

Évidemment, cette couverture rend hommage au prochain film de Noël qui sera présenté en salle le 6 novembre.

Voici la magnifique photo!