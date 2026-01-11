Voici TOUTES les célébrités de la nouvelle saison de Big Brother

L’attente est terminée: c’est ce soir, lors de la grande première de Big Brother Célébrités, que Marie-Mai a révélé l’identité de TOUTES les célébrités de cette sixième saison.

Rappelons que, cette fin de la semaine sur les réseaux sociaux, après le dévoilement de Normand D’amour et William Cloutier, Citron Rose a elle-même révélé sa participation à la téléréalité.

Sans plus tarder, voici les célébrités qui ont déjà rejoint la maison, et qui vous divertiront tout l’hiver!