Voici TOUTES les célébrités de la nouvelle saison de Big Brother

L’attente est terminée: c’est ce soir, lors de la grande première de Big Brother Célébrités, que Marie-Mai a révélé l’identité de TOUTES les célébrités de cette sixième saison.
Rappelons que, cette fin de la semaine sur les réseaux sociaux, après le dévoilement de Normand D’amour et William Cloutier, Citron Rose a elle-même révélé sa participation à la téléréalité.
Sans plus tarder, voici les célébrités qui ont déjà rejoint la maison, et qui vous divertiront tout l’hiver!
L’humoriste Christophe Dupéré ne fait que gagner en popularité dans les dernières années. Après avoir assuré les premières parties de Phil Roy, il lance son tout premier one man show Malhabile. Depuis 2024, vous l’entendez au micro de Rouge comme collaborateur à l’émission Véronique et les fantastiques. Il base sa stratégie à Big Brother sur l'amour... sachant que par amour, on peut mentir, trahir et bien pire!
Avec près d’un million d'abonnés et plus de 30 millions de j’aime, la danseuse et créatrice de contenu Citron Rose fait vibrer sa communauté à coups de danse afro et d’humour explosif. Citron Rose est la première artiste canadienne à créer et interpréter une chorégraphie pour le jeu vidéo Just Dance. À Big Brother, arrivera-t-elle à faire danser les joueurs et les joueuses à son propre rythme?
Révélée en 2003 à Star Académie, Émily Bégin s’est taillé une carrière en musique, offrant trois albums à succès et performant dans plusieurs comédies musicales. En 2025, elle réintègre la Star Ac comme professeure de danse. Émily porte le chapeau de co-animatrice pour Si on s’aimait et se dévoile comme comédienne dans Indéfendable. À Big Brother, Émily sort la compétitive en elle, les yeux rivés sur la victoire.
Qu’on l’ait découvert dans les séries Plan B ou Haute Démolition, ou au cinéma dans Sapin$, Étienne Galloy est un excellent comédien qui évolue également derrière la caméra, à l’écriture et à la réalisation. Éternel anxieux social, Étienne a longtemps repoussé l'invitation de Big Brother. Il est maintenant prêt à tester ses limites ou du moins, les limites de sa médication!
Félix Dolci représente l’espoir du Canada en gymnastique sur la scène internationale. Premier Canadien à décrocher une médaille en gymnastique masculine aux Jeux olympiques de la jeunesse, il a ensuite marqué l’histoire aux Jeux panaméricains de 2023. Félix entre dans la maison avec un objectif clair: venger l'honneur des athlètes qui n'ont encore jamais remporté une saison de Big Brother Célébrités.
La comédienne Gabrielle Côté a gagné en notoriété grâce à son rôle dans STAT, que plusieurs ont adoré détester. Elle se dévoile autrement dans le film Les Furies, son tout premier long-métrage à titre de scénariste. Après avoir analysé le jeu des autres dans un balado sur Big Brother qu'elle a coanimé avec Richardson Zéphir, elle saute dans la mêlée. Son tempérament fonceur risque de créer des vagues dans la maison.
Comédien, humoriste, auteur et réalisateur, Jean-François Provençal est l’un des membres fondateurs de l’iconique groupe Les Appendices. Il est une référence de l’humour absurde au Québec. On voit aussi Jean-François à la télé dans les séries C’est comme ça que je t’aime et L’Aréna. Son esprit atypique et son imagination surprenante feront de lui un joueur absolument imprévisible pour le reste de la maison!
La créatrice de contenu Kate Moya est un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Cette Miss Météo Latina aux origines vénézuéliennes et québécoises a fait sa marque en s'enflammant contre l'hiver et la mierda blanca. Celle qui se décrit comme une niaiseuse et chialeuse professionnelle risque de faire fureur dans la maison de Big Brother!
King Melrose est sans l’ombre d’un doute le roi de la soul au Québec ! Véritable bête de scène, il compte plusieurs albums et une série de succès radio primés par la SOCAN. Charmeur naturel, il compte bien apprivoiser les célébrités avec le même magnétisme qu’il déploie en première partie des spectacles de Mariana Mazza. Chose certaine : quand King est là, le party trouve son roi!
Marie-Ève a commencé sa carrière dès l’âge de 6 ans au cinéma avant de charmer toute une génération dans la série jeunesse Tactik. On la voit ensuite dans District 31, Alerte Amber, Toute la vie et dans L'île Kilucru, rôle pour lequel elle reçoit un prix Gémeaux. Derrière ses aires de petite sœur inoffensive se cache une grande joueuse qui planifie tout des semaines à l’avance… Ne vous faites pas prendre!
Gagnante de la 3e saison de Big Brother Célébrités, la drag queen et humoriste Mona de Grenoble se prête pour une deuxième fois aux trahisons ! Récompensée aux Olivier, elle a lancé dans la dernière année son premier one-mona-show De la poudre au yeux qui comptabilise déjà plus de 50 000 billets vendus. Seule championne de la saison, comment réussira-t-elle à se défaire de cette immense cible qu'elle aura dans le dos?
Cumulant 38 ans de carrière, Normand D’Amour est l’un des comédiens les plus estimés de sa génération. Il dénombre plus de quatre vingt dix pièces de théâtre, une trentaine de téléséries et une quinzaine de films. S'il a marqué l'imaginaire avec ses rôles de vilains, fera-t-il la même chose dans la maison? Grand passionné des jeux de société, Normand aura certainement plus d’un tour dans son sac.
L’humoriste Oussama Fares fait rayonner ses origines maghrébine et québécoise dans son art. Il se démarque tant sur scène que sur les réseaux sociaux où il cumule des milliers de vues. Oussama se prête également à la comédie dans le film Tous Toqués!. Il se lance dans Big Brother avec une seule certitude : Il se lance dans Big Brother avec une stratégie claire et solide... qui changera finalement à chaque jour…
Derrière ces longs cheveux blonds et ces grands yeux bleus se cache Pascale Marineau, humoriste au ton à la fois doux et grinçant. D’abord remarquée dans les soirées d’humour, elle gagne en notoriété sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui deviennent rapidement virales. Pascale est sans aucun doute la joueuse la plus motivée que Big Brother Célébrités ait connue: une candidate à surveiller de très près.
Depuis 25 ans, Salomé Corbo se démarque dans l’univers de l’improvisation au Québec. En 2024, elle remporte le prestigieux prix de la Joueuse de l’année à la LNI. Elle est un visage familier de la télé québécoise, reconnue surtout pour son personnage dans la série Unité 9. Ses aptitudes de comédienne seront selon elle un atout à Big Brother, où elle se créera des personnages pour mieux mentir.
Membre de l’équipe gagnante de la télé-réalité Mixmania en 2012, William Cloutier séduit le public lors de sa grande victoire à Star Académie en 2021. Il assure le rôle de Johnny Rockfort dans la célèbre comédie musicale Starmania, le faisant performer jusqu’en Europe. Maintenant qu'il ne peut plus compter sur sa voix pour gagner la compétition, le chanteur au sourire angélique est prêt à se salir les mains!
Les galas de Big Brother Célébrités seront diffusés tous les dimanches à 18h30, et les quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30, sur Noovo et Crave. Ne manquez pas également Big Brother célébrités: les gérants d'estrade les dimanches à 20h.
