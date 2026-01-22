En danger, Émily Bégin craque à Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
Émily Bégin a complètement craqué dans le plus récent épisode de Big Brother Célébrités.
Alors qu’elle se retrouve sur le bloc et que son avenir dans la maison est plus incertain que jamais, la chanteuse a vu sa confiance s’effriter après avoir appris qu’elle n’avait pas remporté le véto.
Le coup est encore plus dur lorsque King Melrose lui révèle que Marie-Ève, la patronne de la semaine, souhaiterait la voir quitter l’aventure.
Après un entraînement, Émily fond en larmes dans le gym, aux côtés de William. Déstabilisée, elle lui confie, complètement découragée :
«Je partirai là… je comprends rien.»
William tente alors de la rassurer et de remettre les choses en perspective, analysant avec elle le jeu de King, qui semble vouloir jouer sur deux fronts à la fois.
Encore émotive, Émily ajoute :
«Parce que je veux dire, King, c’est un allié pour moi. On a une alliance ensemble. Mais lui, il travaille avec Marie-Ève.»
La situation d’Émily dans la maison devient de plus en plus complexe. Après un repas avec Marie-Ève, qui lui a assuré qu’elle n’était pas la cible, une certaine tension restait palpable entre les deux, alors qu’Émily tentait d’expliquer son point de vue à la patronne de la semaine.
Pour l’instant, Émily fait partie d’une alliance avec King Melrose, William Cloutier, Normand D’Amour, Citron Rose, Kate Moya, Félix Dolci et Pascale Martineau. Mais dans un jeu où tout peut basculer rapidement, cette alliance réussira-t-elle à survivre à la deuxième semaine?
Du côté des fans, les avis sont partagés. Certains croient que Kate restera dans la maison, tandis que d’autres pensent qu’Émily pourrait réussir à être sauvée du bloc grâce à Étienne.
Voici quelques commentaires aperçus, en faveur d'Émily, dans les groupes de fans :
«J'aime mieux Émilie de toute façon, il vont sortir chacun leur tour!»
«Premièrement Emily s’implique beaucoup plus que Kate. Ce que les gens aiment d’Émily sa force et sa détermination de vouloir gagner. !! Une vraie participante !! Go Émily Go»
«Emylie reste .. elle est positive ..Kate elle se fait moins connaître sans rancune»
Pour le moment, on ne sait toujours pas ce qu’Étienne fera avec son véto. Il semble très indécis entre sauver Émily ou laisser le bloc tel quel…
Pour connaître la suite, il faudra être au rendez-vous ce dimanche à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur Crave.
