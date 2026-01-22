En danger, Émily Bégin craque à Big Brother Célébrités

Après un entraînement, Émily fond en larmes dans le gym, aux côtés de William. Déstabilisée, elle lui confie, complètement découragée :

«Je partirai là… je comprends rien.»

William tente alors de la rassurer et de remettre les choses en perspective, analysant avec elle le jeu de King, qui semble vouloir jouer sur deux fronts à la fois.

Encore émotive, Émily ajoute :

«Parce que je veux dire, King, c’est un allié pour moi. On a une alliance ensemble. Mais lui, il travaille avec Marie-Ève.»