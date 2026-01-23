Passer au contenu principal
Marie-Josée Gauvin nous fait visiter son plateau

Marie-Josée Gauvin anime les Gérants d’estrade tous les dimanches, sur Noovo, juste après Big Brother Célébrités. On a eu un accès privilégié à son plateau. Voyez la vidéo ci-dessous pour vivre les coulisses de l’émission comme si vous y étiez! 

Promis! Marie-Josée Gauvin est «pareille comme à la télé», nous dit la production sur place. D’une grande gentillesse, l’animatrice nous présente son plateau comme si c’était sa maison: «Quand on était jeunes (on disait): ‘’Ah, c’est arrangé avec le gars des vues la TV!’’, c'est vrai que c’est arrangé avec le gars des vues!» Effectivement, quand on arrive sur le terrain de jeu, c’est vert.

Plus tard, celle qu’on entend aussi sur les ondes du 107,3 Rouge, à Montréal, nous présente la régie: «Ça crée la magie. Parce que ça, c'est le vert que vous venez de voir l’autre bord.» Voyez la vidéo ci-dessus pour tout comprendre.

Toucherait-elle à tous les boutons en régie? «Non!», répond-elle franchement. 

Est-ce qu’un plateau intime est plus ou moins intimidant? On a posé la question à celle qui a connu un environnement encore plus grandiose avec Quel Talent! tourné au Monument-National: «Quel Talent!, tu oublies les caméras parce que tu fais le show pour les gens qui sont dans la salle. Là, je les vois, les caméras», explique-t-elle. Elle mentionne que sur les Gérants d’estrade, elle arrive à voir les visages de l’équipe technique qui gronde si elle commet une erreur. Évidement, ça ajoute une touche plus intimidante lors des tournages. 

Les Gérants d’estrade sont diffusés sur Noovo et sur Crave, les dimanches, à 20h, tout suite après Big Brother Célébrités

