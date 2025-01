Voici ce que devient Kathleen Fortin

À voir dès le 9 janvier à Télé-Québec.

Par ailleurs, on retrouve Kathleen Fortin dans la nouvelle dramatique Veille sur moi. Elle incarne l'avocate Me Hélène Métivier dans cette série, aux côtés de Guylaine Tremblay et Pascale Renaud-Hébert.

Veille sur moi nous plonge au coeur d'une famille où Maggie, une grand-mère jouée par Guylaine Tremblay, tentera d'obtenir la garde de son petit-fils de quatre ans dont la mère est dysfonctionnelle. Le premier épisode a été diffusé le 7 janvier 2025 à ICI Télé.