À l'aube de son accouchement, Karine Gonthier-Hyndman dévoile son babybump

Lors de son passage à En direct de l’univers il y a deux semaines, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman avait révélé être rendue à près de 38 semaines de grossesse.

Cela signifie qu’elle atteindra bientôt la barre des 40 semaines de gestation, son petit trésor pourrait donc pointer le bout de son nez à tout moment!