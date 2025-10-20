À l'aube de son accouchement, Karine Gonthier-Hyndman dévoile son babybump

Début du contenu principal.
Lors de son passage à En direct de l’univers il y a deux semaines, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman avait révélé être rendue à près de 38 semaines de grossesse.
Cela signifie qu’elle atteindra bientôt la barre des 40 semaines de gestation, son petit trésor pourrait donc pointer le bout de son nez à tout moment!
Dans la story de son amie Juliette Gosselin, que Karine a repartagée, la comédienne a dévoilé son adorable baby bump.
Sur les photos, elle apparaît en pyjama, le ventre bien rond et visiblement descendu, un détail qui, selon certaines croyances, pourrait laisser croire que l’accouchement approche à grands pas!
En août dernier, alors qu’elle s’apprêtait à apparaître dans la première saison d’Antigang, la comédienne avait annoncé sa grossesse.
Dans la série, elle incarne une sergente-détective qui cache sa grossesse pour pouvoir continuer à travailler. Au moment du tournage, Karine a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une fausse grossesse: lorsqu’elle a appris la nouvelle, elle en a immédiatement parlé à Nadine Bismuth, la scénariste, qui a alors adapté certaines parties de l’intrigue afin que son personnage soit réellement enceinte à l’écran.
Les paris sont ouverts pour la date de naissance du petit trésor à venir bientôt!
Vous aimerez aussi: