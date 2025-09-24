Julie St-Pierre révèle son lien spécial avec Jeff de Simple Plan

Julie St-Pierre vous invite à écouter sa nouvelle entrevue avec une vedette québécoise internationale... son ami Jeff Stinco de Simple Plan!

Cet entretien d'une heure sera diffusé ce soir à 19h30 sur les ondes de Rouge, partout au Québec. Au moment d'en faire la promotion sur Instagram, Julie St-Pierre en a profité pour révéler son lien tout spécial avec le célèbre musicien.

Jeff Stinco est le meilleur ami de son amoureux et c'est lui qui les a présentés l'un à l'autre! Le guitariste de Simple Plan est ensuite devenu témoin à leur mariage. Plus récemment, il est devenu parrain de l'un de leurs enfants.

Voici la superbe histoire de Julie St-Pierre et son ami Jeff accompagnée d'un carrousel de photos: