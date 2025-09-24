Julie St-Pierre révèle son lien spécial avec Jeff de Simple Plan

Début du contenu principal.
Julie St-Pierre vous invite à écouter sa nouvelle entrevue avec une vedette québécoise internationale... son ami Jeff Stinco de Simple Plan!
Cet entretien d'une heure sera diffusé ce soir à 19h30 sur les ondes de Rouge, partout au Québec. Au moment d'en faire la promotion sur Instagram, Julie St-Pierre en a profité pour révéler son lien tout spécial avec le célèbre musicien.
Jeff Stinco est le meilleur ami de son amoureux et c'est lui qui les a présentés l'un à l'autre! Le guitariste de Simple Plan est ensuite devenu témoin à leur mariage. Plus récemment, il est devenu parrain de l'un de leurs enfants.
Voici la superbe histoire de Julie St-Pierre et son ami Jeff accompagnée d'un carrousel de photos:
«Ça nous aura pris plus de 15 ans pour faire une vraie entrevue radio en studio ensemble!
J’ai rencontré Jeff Stinco au début des années 2000, moi dans Mixmania, lui dans Simple Plan. J’étais loin de me douter que, quelques années plus tard, il allait me présenter celui qui deviendrait mon mari et le père de mes trois enfants.
Jean-François, dans notre famille, c’est le meilleur ami, le témoin de notre mariage et le parrain de notre plus jeune. Un ami précieux, sur qui on peut toujours compter.
Avec son groupe, après 25 ans de carrière, il est au top plus que jamais. Avant de quitter pour une tournée européenne, il passe une heure avec nous ce soir. Ne manquez pas JULIE dès 19h30 au 107,3 Rouge.»
La photo de Jeff et Julie lors du mariage de cette dernière est tellement touchante. On adore ce récit d'amitié inspirant! Et maintenant, on aimerait bien revoir la rencontre des deux complices à l'époque de Mixmania...
Simple Plan réservait une merveilleuse surprise aux fans la semaine dernière.
Le célèbre groupe québécois s'est invité au concert des Jonas Brothers à Salt Lake City afin de chanter avec eux!
Les deux formations ont joint leurs voix et leurs instruments pour interpréter I'm Just A Kid devant la foule en délire.
