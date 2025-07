Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau documentaire de Simple Plan

Une tournée qui se poursuit

Occupé présentement avec leur tournée Bigger Than You Think!, les membres du groupe se sont réjouis de leur présence des derniers jours au Québec, même s’ils ont davantage le trac quand ils sont de passage dans la province. Stinco précise pourquoi: «Là on a nos amis, notre famille. Puis, au Québec, on entend beaucoup parler de ce qu’on fait, en tournée, à l’extérieur, alors on se sent obligé de mettre le paquet et de casser la baraque.»

La tournée se poursuit ailleurs au Canada et aux États-Unis, entre autres à Los Angeles, San Francisco et Chicago.

Un autre album pour Simple Plan?

Toujours au micro de Noovo Info, Jeff Stinco mentionne que le groupe sortira éventuellement un nouvel album. Cependant, avec le documentaire et la tournée, la création est plutôt difficile actuellement. En attendant, les fans peuvent se satisfaire avec la version démo exclusive de I'm Just A Kid déposé sur Amazon Music à l'occasion de la sortie du documentaire.

