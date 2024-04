Julie St-Pierre dévoile des photos de sa nouvelle déco d’un chic fou

Julie St-Pierre vous donnera envie de rafraîchir votre intérieur avec ses magnifiques photos de déco!

Au cours de la dernière année, l'heureuse maman de deux enfants a fait confiance à une équipe de professionnels afin de personnaliser son salon et sa salle à manger. En cette semaine d'avril, l'entreprise dévoile le résultat sur Instagram... et on CAPOTE sur la nouvelle décoration de Julie St-Pierre!

Les tons neutres et inspirés de la nature, comme le beige, le crème et le brun, sont dominants. Les tablettes, bibelots, rideaux et accessoires ont été choisis avec soin, tout comme les meubles au design contemporain. Voici les photos partagées par Julie St-PIerre et l'équipe de Blanc Marine Intérieurs: