Ce jeune fan se retrouve en larmes pendant un spectacle de Simple Plan

Un jeune fan de Simple Plan a eu une belle surprise lors d’un récent concert du populaire groupe. Assistant au spectacle pour son 10e anniversaire, Zach avait fait une pancarte mentionnant que c’était sa fête.

Pierre Bouvier, le chanteur du groupe, a remarqué sa pancarte parmi la foule et il a demandé à Zach si c’était bien son anniversaire avant d’inviter le public à lui chanter un joyeux anniversaire en anglais.