Ce jeune fan se retrouve en larmes pendant un spectacle de Simple Plan

Un jeune fan de Simple Plan a eu une belle surprise lors d’un récent concert du populaire groupe. Assistant au spectacle pour son 10e anniversaire, Zach avait fait une pancarte mentionnant que c’était sa fête.
Pierre Bouvier, le chanteur du groupe, a remarqué sa pancarte parmi la foule et il a demandé à Zach si c’était bien son anniversaire avant d’inviter le public à lui chanter un joyeux anniversaire en anglais.
Voici la touchante vidéo montrant ce moment bien spécial pour Zach qui était en larmes devant son groupe de musique préféré:
«Happy freaking birthday Zach! You are amazing man! Thanks for being here», a lancé Pierre Bouvier après lui avoir chanté un joyeux anniversaire.
Sur sa pancarte, Zach avait également écrit le titre de la populaire chanson I’m just a kid qui fait très bien référence à son anniversaire.
On peut assurément dire que Zach va se souvenir longtemps de son 10e anniversaire qui aura été très marquant grâce à la générosité du groupe!
La tournée de Simple Plan se poursuit aux États-Unis au cours des prochaines semaines. Visitez leur site Internet pour connaître toutes les dates de la tournée.
Après avoir fait vibrer les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec le 4 juillet dernier, le groupe montréalais Simple Plan lance son documentaire, Simple Plan: De la foule à la scène.
Disponible dès maintenant dans plus de 240 pays et territoires sur Prime Video, le documentaire nous fait entrer dans l'inspirant parcours des membres du groupe.
