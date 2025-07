Mixmania: ces deux membres avouent avoir eu une relation PENDANT l'émission!

«Non, ça n'a pas été respecté. Les seules filles en couples ou qui ont eu des histoires dans le loft sont ici dans ton podcast. Nous, on a eu des petites histoires. On ne parlera pas pour les autres, mais... On se rappelle qu'il n'y avait pas de caméras dans le loft», explique d'abord Ariane.

Puis, elle éclate de rire en se rappelant un moment embarrassant. La chanteuse admet avoir eu une relation avec Pier-Luc, qui était membre du groupe Défense urbaine, et ils ont failli se faire coincer.

«[Les nounous] une fois, elles étaient venus dans notre chambre, puis Pier-Luc s'était caché en dessous de mon lit», rigole Ariane.

Vous pouvez visionner l'épisode entier du balado Québec Nostalgie avec les filles de Mixmania dans la vidéo ci-dessous: