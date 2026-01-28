«Déstabilisant»: Julie St-Pierre revient sur l’après Mixmania

Début du contenu principal.
Julie St-Pierre a récemment abordé son après-Mixmania sur les ondes de Rouge FM.
Alors que le journaliste Raphaël Roy était en studio pour discuter de la popularité grandissante de François Arnaud depuis la sortie de Heated Rivalry, l’animatrice a profité du moment pour revenir sur ce qu’elle a vécu après son aventure dans Mixmania et elle a qualifié le tout de «déstabilisant».
Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux, Julie St-Pierre explique que sa sortie de Mixmania avait été beaucoup plus discrète que la popularité actuelle de François Arnaud.
Elle raconte: «Je suis retournée à mon école, il y avait des files qui m’attendaient à mon casier pour des autographes. Les gens venaient cogner à ma maison, chez mes parents.»
Elle confie que, «c'est quand même le fun», cette soudaine attention était aussi très déstabilisante, et qu’il n’était pas simple de trouver un équilibre à travers tout ça.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
En outre, le moment radio contient de nombreux scoops sur François Arnaud et la série Heated Rivalry. Rattrapez le moment de l'émission JULIE en cliquant sur le lien ci-dessous.
Depuis la sortie de Heated Rivalry sur Crave, François Arnaud connaît un succès monstre à travers le monde.
Le comédien québécois a récemment atteint le million d’abonnés sur les réseaux sociaux et multiplie les apparitions sur différents plateaux américains et canadiens.
Dans la série, il incarne Scott Hunter, le capitaine des Admirals de New York, qui vit une relation amoureuse avec un homme à l’abri des regards.
D’ailleurs, il a marqué les esprits avec une scène forte, lorsqu’il dévoile publiquement sa relation sur la glace après avoir remporté la coupe.