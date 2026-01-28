«Déstabilisant»: Julie St-Pierre revient sur l’après Mixmania

Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux, Julie St-Pierre explique que sa sortie de Mixmania avait été beaucoup plus discrète que la popularité actuelle de François Arnaud.

Elle raconte: «Je suis retournée à mon école, il y avait des files qui m’attendaient à mon casier pour des autographes. Les gens venaient cogner à ma maison, chez mes parents.»

Elle confie que, «c'est quand même le fun», cette soudaine attention était aussi très déstabilisante, et qu’il n’était pas simple de trouver un équilibre à travers tout ça.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: