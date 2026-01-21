Josélito Michaud partage un message crève-coeur: «Je souffre»

«AUJOURD’HUI, LA MALADIE DU TNF FAIT SES RAVAGES SUR MON COPRS. JE SOUFFRE!

Je partage un moment de vie pour tous ceux et celles qui souffrent de cette condition du TNF (troubles neurologiques fonctionnels) en silence. Les symptômes varient d’une personne à une autre.

Aujourd’hui, j’éprouve des sensations de brûlures vives. Mon corps me fait mal. Très mal. La tête aussi. Une fatigue m’écrase. Des engourdissements, des picotements, des chocs électriques violents dans mon corps.

Les troubles neurologiques fonctionnels font ce qu’ils ont à faire: Dérégler mon corps. Moi, je dois faire ce que j’ai à faire: guérir malgré la lourdeur des symptômes. La majorité du temps, je parviens en quelques temps à reprendre le contrôle de mon corps. Aujourd’hui, c’est plus difficile! Pas de médicaments possibles. Rien pour soulager les symptômes.

L’hypnose, l’acupuncture et la méditation sont mes remèdes. Il ne faut pas que je nourrisse la peur. Encore moins l’anticipation. Il faut que je détourne l’attention de mon cerveau sur les parties qui souffrent pour le reprogrammer. C’est le cerveau qui déraille et qui déjoue le corps. Je m’accroche à chaque seconde où je ne souffre pas. C’est m’arrive très très souvent. De plus en plus. De grandes périodes d’accalmie.

Mais aujourd’hui, le combat est plus demandant qu’à l’habitude. Je dois puisser quelque part pour avoir de la nouvelle énergie.

Je suis à préparer un documentaire LA MACHINE BRISÉE sur cette condition invalidante. Dans quelques heures, je vais réussir à reprendre du service parce que j’en ai décidé ainsi. Merci pour toute votre soutien et vos milliers de messages et de partages. À tous ceux et celles qui souffent, je suis avec vous.»

En seulement trois heures, la publication de Josélito Michaud a récolté des milliers de mentions «J'aime» et de commentaires, en plus d'être partagée plus d'une centaine de fois.

En commentaires, les gens saluent le courage, la force et l'authenticité du célèbre personnage. Nous lui envoyons de la douceur en cette journée plus difficile.