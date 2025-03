Josélito Michaud révèle pourquoi il s'est marié il y a 25 ans

Josélito Michaud est toujours aussi amoureux de sa belle Véronique Béliveau et ce, plus de trente ans après leurs débuts.

Dans une publication Facebook aujourd'hui, la star québécoise admet qu'à la base, ils ne voulaient pas se marier. Ils se sont unis en mars 2000 pour une seule et unique raison: ils voulaient adopter des enfants et fonder une famille!

Josélito Michaud explique que finalement, ce mariage a été fort amusant et que lui et sa femme en gardent un très bon souvenir. Voici les confidences de l'imprésario et son touchant rappel que l'amour est plus fort que tout: