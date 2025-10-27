Josélito Michaud donne des nouvelles de sa santé et laisse planer un nouveau mandat d’animation

La lumière au bout du tunnel

Josélito Michaud a révélé que les symptômes liés au trouble qui l’affecte ont réduit de moitié au cours des trois dernières semaines. Une amélioration significative qui lui permet d'entrevoir la fin de son combat.

«Je peux vous affirmer que je vais de mieux en mieux. [...] Les symptômes des troubles neurologiques fonctionnels (TNF) ont réduit de la moitié. C’est une belle victoire pour moi. [...] Enfin, aujourd’hui, je vois la lumière au bout du tunnel», a-t-il écrit, soulignant que le soutien de ses proches et du public l'aide à faire face à l'adversité.

Il précise toutefois que la guérison complète exige un effort continu pour «reprogrammer le cerveau afin d'envoyer les bons signaux au corps», nécessitant d'intégrer «de la paix, de la douceur et de la joie» dans sa vie.

Lisez son message complet ci-dessous.