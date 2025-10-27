Josélito Michaud donne des nouvelles de sa santé et laisse planer un nouveau mandat d’animation

Début du contenu principal.
La figure médiatique québécoise et auteur Josélito Michaud a partagé des nouvelles réjouissantes concernant sa santé sur sa page Facebook ce samedi.
L'animateur, qui se bat depuis trois ans contre des troubles neurologiques fonctionnels (TNF), a annoncé une victoire importante dans son parcours de guérison.
Josélito Michaud a révélé que les symptômes liés au trouble qui l’affecte ont réduit de moitié au cours des trois dernières semaines. Une amélioration significative qui lui permet d'entrevoir la fin de son combat.
«Je peux vous affirmer que je vais de mieux en mieux. [...] Les symptômes des troubles neurologiques fonctionnels (TNF) ont réduit de la moitié. C’est une belle victoire pour moi. [...] Enfin, aujourd’hui, je vois la lumière au bout du tunnel», a-t-il écrit, soulignant que le soutien de ses proches et du public l'aide à faire face à l'adversité.
Il précise toutefois que la guérison complète exige un effort continu pour «reprogrammer le cerveau afin d'envoyer les bons signaux au corps», nécessitant d'intégrer «de la paix, de la douceur et de la joie» dans sa vie.
Lisez son message complet ci-dessous.
Pour se concentrer sur son bien-être, Josélito Michaud a choisi de se recentrer sur les activités qui l'animent.
Sans donner de détails, il a d’ailleurs laissé planer l’idée d’un retour imminent à la télévision, une nouvelle que les fans seront très emballés d’apprendre.
Il reprendra bientôt aussi son rôle d'intervieweur qui lui manquait énormément.
Son premier projet est un balado intitulé je ne voudrais pas être indiscret sera disponible dès novembre.
L'annonce est un signe fort que l'auteur est bel et bien sur la voie de la guérison et se prépare à reprendre pleinement sa place dans le paysage médiatique québécois.
On lui souhaite de la douceur dans ce chemin qui doit demander beaucoup de travail.