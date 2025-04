Josélito Michaud s'adresse à ses fans: «Le verdict est tombé»

«TROUBLES NEUROLOGIQUES FONCTIONNELS

Quand le cerveau trompe le corps.

Le verdict est tombé. Après plein d’errances médicales, des séjours à l’hôpital, des douleurs fantômes et réelles, des maux de tête, un neurologue a levé enfin le voile sur des mois de souffrances et de doutes. Plusieurs personnes m’ont vu dans les bureaux de médecins, dans des cliniques et aux urgences à l’hôpital Pierre Boucher, attendre comme eux pour mon rendez-vous et échanger avec moi comme dans un train . C’est pour cette raison que je vous partage une partie de ma réalité.



J’ai la maladie du Trouble Neurologique Fonctionnel (TNF), comme 30 pour cent des gens qui consultent un neurologue.



Cette maladie se manifeste par des symptômes comme la faiblesse musculaire, des tremblements, des engourdissements, des crises de "black-out", des troubles de la marche, des raideurs, des douleurs soutenues et des brûlures vives. Tout dépend du moment et si il y a eu des déclencheurs.



Bien que les symptômes ressemblent étrangement à ceux de maladies neurologiques comme une crise d’épilepsie, la sclérose en plaques, le Parkinson ou un AVC, le TNF n’est pas dû à une lésion du cerveau, mais est causé par un mauvais fonctionnement du système nerveux, qui survient parfois après un événement stressant comme un burn out ou un trauma. Ce que j’ai fait quand j’ai frappé mon mur en 2021.

La clinique des troubles neurologiques fonctionnels du CHUM se spécialise dans la réadaptation des personnes aux prises avec un trouble neurologique fonctionnel (TNF) et j’espère grandement que je pourrai suivre leur programme pour réduire tous mes symptômes.»

Josélito Michaud poursuit en expliquant qu'il vient de terminer d'écrire un nouveau livre. Cet ouvrage s'intitulera Madame, est-ce que j'vais être choisi?.

Il y abordera son parcours de vie et surtout, les choix qu'il a faits au fil du temps. Ce nouveau livre sortira en septembre prochain.