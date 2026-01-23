À l’adolescence, plus précisément vers l’âge de 15, 16 et 17 ans, Joey a mentionné qu’il a commencé à s’intéresser «aux filles plus âgées». Ces filles en question pouvaient avoir 10, 12, 14 et même 15 ans de plus que Joey.

«Ça a fait en sorte que je me suis rendu, en tant que jeune presque homme, dans des situations avec des gens qui ont de l’expérience [...] Des contextes avec plusieurs personnes, tsé des affaires qui sont très, très déstabilisantes pour un ado», a expliqué l’acteur.

Malgré tout ça, Joey semble avoir appris beaucoup de choses concernant les relations et sa vie sexuelle.