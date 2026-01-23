Début du contenu principal.
De passage à l’émission Au-delà du sexe, Joey Scarpellino a eu à répondre à une question très intime et personnelle: est-ce qu’il se considère ouvert sexuellement?
Avec la plus grande transparence, l’acteur qui a grandi sous l'œil des caméras a répondu que oui, il se considère ouvert sexuellement.
«On dirait que je n’ai jamais voulu me fermer de portes, d’opportunités ou d’expériences à cause d’idées préconçues dans ma tête. Je ne pourrais pas te dire ce que je suis», a-t-il ajouté.
À l’adolescence, plus précisément vers l’âge de 15, 16 et 17 ans, Joey a mentionné qu’il a commencé à s’intéresser «aux filles plus âgées». Ces filles en question pouvaient avoir 10, 12, 14 et même 15 ans de plus que Joey.
«Ça a fait en sorte que je me suis rendu, en tant que jeune presque homme, dans des situations avec des gens qui ont de l’expérience [...] Des contextes avec plusieurs personnes, tsé des affaires qui sont très, très déstabilisantes pour un ado», a expliqué l’acteur.
Malgré tout ça, Joey semble avoir appris beaucoup de choses concernant les relations et sa vie sexuelle.
Ça va bien pour Joey Scarpellino ces temps-ci... et on adore le voir heureux! En plus d’avoir un rôle dans la série au ton décalé Ayer’s Cliff, il file le parfait bonheur en amour.
Joey et son amoureuse Valeria Montoya Gaviria, qui sont d'ailleurs ensemble depuis bientôt un an, ont fait une sortie remarquée sur le tapis rouge de la grande première médiatique de LUZIA du Cirque du Soleil.
