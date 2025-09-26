En toute vulnérabilité, Danielle Ouimet se confie sur son accouchement difficile

Pour une rare fois à la télévision, Danielle Ouimet s’est confiée sur son accouchement difficile à l’âge de 19 ans en France. Celle qui a marqué plusieurs générations était de passage à l’émission Au-delà du sexe hier soir.

L’animatrice, actrice et autrice a raconté que sa mère avait dit à l’époque qu’elle était en train de «casser» et que l’avortement était inimaginable.

«Alors ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils m’ont littéralement isolée. Ils m’ont envoyée en Europe pour accoucher en ne disant même pas à mes frères et sœurs que j’étais enceinte», a révélé Danielle.