En toute vulnérabilité, Danielle Ouimet se confie sur son accouchement difficile

Pour une rare fois à la télévision, Danielle Ouimet s’est confiée sur son accouchement difficile à l’âge de 19 ans en France. Celle qui a marqué plusieurs générations était de passage à l’émission Au-delà du sexe hier soir.
L’animatrice, actrice et autrice a raconté que sa mère avait dit à l’époque qu’elle était en train de «casser» et que l’avortement était inimaginable.
«Alors ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils m’ont littéralement isolée. Ils m’ont envoyée en Europe pour accoucher en ne disant même pas à mes frères et sœurs que j’étais enceinte», a révélé Danielle.
Après son accouchement, Danielle est retournée au Québec et son fils a été envoyé en pension.
La coanimatrice de l’émission, Rose-Aimée Automne T. Morin, lui a demandé comment elle a vécu cette isolation de la part de sa famille et le fait que sa grossesse soit cachée. Danielle a répondu que c’était «épouvantable, mais c’était l’époque».
«Mon père me disait: ‘‘Tu seras la honte de la famille, tu ne pourras plus chez tes cousins et tes cousines, ils vont te regarder comme si tu étais une traînée, comme si tu étais rien.’’ On a privilégié l’image de la famille à ma propre vie», a lancé Danielle.
