Alicia Moffet et Fred Robichaud se confient sur leur vie sexuelle

Le duo d’animateurs d’Occupation Double, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, est passé à l’émission Au-delà du sexe, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge.
Dans l’ouverture, ils ont levé le voile sur les coulisses de leur vie privée en abordant leur vie sexuelle.
Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission, Alicia confie qu’à un moment de sa vie, elle n’arrivait plus à atteindre l’orgasme sans jouets sexuels.
Aux côtés de Fred, la chanteuse explique que le couple a dû mettre de côté ces accessoires dans leur intimité.
«À un moment donné, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait que j'arrête de l'utiliser. Et honnêtement, ça changeait de quoi parce qu'au fil du temps, c'était rendu plus facile sans ça.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.
Dans l’émission, le couple multiplie les confidences sur leur relation intime. On apprend notamment qu’ils sont souvent actifs sous la douche ou dans la salle de bain. Ils abordent aussi la question de la sexualité avec la garde partagée et racontent une anecdote cocasse impliquant des jouets sexuels en voyage.
L’entrevue complète est à découvrir sur le site web de Télé-Québec.
Pour retrouver Alicia et Fred à l’animation d’Occupation Double Chypre, rendez-vous sur noovo.ca, où les épisodes sont disponibles en ligne. L’émission est diffusée sur Noovo, du dimanche au jeudi à 18h30.
