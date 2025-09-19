Alicia Moffet et Fred Robichaud se confient sur leur vie sexuelle

Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission, Alicia confie qu’à un moment de sa vie, elle n’arrivait plus à atteindre l’orgasme sans jouets sexuels.

Aux côtés de Fred, la chanteuse explique que le couple a dû mettre de côté ces accessoires dans leur intimité.

«À un moment donné, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait que j'arrête de l'utiliser. Et honnêtement, ça changeait de quoi parce qu'au fil du temps, c'était rendu plus facile sans ça.»

