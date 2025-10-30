Nicolas Ouellet livre de rares confidences sur sa relation amoureuse avec Pascale Renaud-Hébert

Début du contenu principal.
L'émission Au-delà du sexe de Télé-Québec brise tous les tabous! Ce soir, à 21h, l'invité Nicolas Ouellet évoque l'influence que la thérapie de couple a eu sur sa relation avec son amoureuse Pascale Renaud-Hébert. Voici ce qu'il a dévoilé.
Dans une entrevue intime, l'animateur avoue avoir consulté une thérapeute pour améliorer sa relation avec la vedette de Gâtées Pourries Pascale Renaud-Hérbert. «Je suis le plus grand porte-parole de la thérapie de couple!», lance-t-il en riant. Il ajoute: «Même si ça ne va pas si mal, ça vaut la peine d'aller consulter et d'apprendre encore à mieux communiquer.» Il mentionne que durant les séances, le couple réglait ce qu'il avait à régler et qu'une fois sorti du bureau de la spécialiste, le duo arrêtait la discussion. Voyez l'extrait ci-dessous.
Je pense qu'on s'aimait, on s'aime aujourd'hui et on va toujours s'aimer peu importe ce qui arrive dans notre relation.
Le communicateur explique que tous les couples devraient penser à faire cet exercice, puisque des enjeux du quotidiens peuvent grandement nuire à une relation, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour une personne.
Il précise que la thérapie a été difficile pour le couple, mais qu'avec le temps, c'est devenu très bénéfique. Il va même à dire que sans cette expérience, il ne croit pas que Pascale et lui seraient encore ensemble.
Au-delà du sexe sera présenté, jeudi, à 21h, à Télé-Québec.
