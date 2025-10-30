Nicolas Ouellet livre de rares confidences sur sa relation amoureuse avec Pascale Renaud-Hébert

Il précise que la thérapie a été difficile pour le couple, mais qu'avec le temps, c'est devenu très bénéfique. Il va même à dire que sans cette expérience, il ne croit pas que Pascale et lui seraient encore ensemble.

Au-delà du sexe sera présenté, jeudi, à 21h, à Télé-Québec.

Vous aimerez aussi: