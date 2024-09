Éric Lapointe: 11 mois de sobriété et un retour en force

Pendant des années, Éric Lapointe a tenté diverses approches pour vaincre ses dépendances, en passant par des cures de désintoxication et des tentatives de sevrage autodidactes, sans succès. Cependant, après 11 mois sans alcool et une perte de 35 livres, l’artiste semble enfin avoir tourné la page. Grâce à un suivi médical régulier à domicile, il gère efficacement ses symptômes de sevrage. Côté mental, c’est la musique, le golf, et la boxe qui l’aident à garder le cap.

L’artiste est aussi ravi de constater l'amélioration de sa condition physique, qui se reflète directement sur scène. «Mon cardio est vraiment meilleur, et ça paraît. Cet été, j'ai donné trois spectacles en trois soirs, quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans!», confie-t-il au Journal de Montréal.

Sur le plan musical, Éric Lapointe a fait un retour remarqué en septembre 2023 avec le lancement de son album Je marche dans ma vie, dans un Théâtre Capitole rempli à craquer. Quelques mois plus tard, lors d'une entrevue télévisée avec Sophie Durocher, sa première en quatre ans, il s'est ouvert sur sa lutte contre la dépendance et sur l'accusation de voies de fait à laquelle il avait plaidé coupable en 2020, avant de recevoir une absolution conditionnelle.