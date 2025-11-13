Tissé serré avec son père, Jean-François Breau se confie

Un père présent et à l’écoute

Quand on demande à Jean-François Breau pourquoi il est évident pour lui de véhiculer ses émotions et sa sensibilité, il n’hésite pas à lancer: «J’ai été élevé comme ça.» Toute suite, il décrit sa relation avec son père de 77 ans avec qu’il parle de nombreuses fois par semaine.

Pendant l’entretien, des souvenirs d’enfance lui reviennent: «C'est quelqu'un qui durant toute ma jeunesse était là pour écouter.» Certes, son papa était là pour l’entendre, mais aussi pour s’ouvrir à lui: «J'ai plein de moments où est-ce que je l'ai vu vulnérable», explique-t-il. Ainsi, il est d’avis que cet exemple paternel l’a aidé à faire de lui un homme qui s’ouvre sur ses émotions aujourd’hui.