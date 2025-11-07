Bonne nouvelle pour les fans de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau

Début du contenu principal.
Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau font un cadeau de Noël à leurs fans à l'avance, cette année: leur album à succès Noël à deux est lancé en vinyle pour la première fois!
On pourra donc faire jouer ce 33 tours contenant une douzaine de classiques en français sur le tourne-disque pendant qu'on décore pour les Fêtes!
Voici l'annonce de Musicor concernant l'arrivée de Noël à deux de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau en vinyle chez les disquaires:
«Avec plus de 70 000 albums vendus et 11 millions d’écoutes en ligne, Noël à deux s’est imposé comme un véritable classique du temps des Fêtes. Porté par la complicité et les voix harmonieuses de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau, sur une réalisation signée Nicolas Pétrowski (qui vient de réaliser l’album de Star Académie Noël 2025) ce projet a donné naissance à un spectacle qui a ravi le public pendant quatre années consécutives de tournée.»
Sorti en 2013, ce disque s'est rapidement inscrit parmi les incontournables des Fêtes au Québec.
Après avoir été au sommet des ventes d'albums physiques, cet album de Noël continue de faire danser les fans grâce à sa disponibilité sur les plateformes d'écoute en ligne.
Voici la liste des chansons qui figurent sur Noël à deux de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau:
Le vinyle est disponible dès aujourd'hui au prix de 49,99$.
Dans le même ordre d'idées, Marie-Elaine Thibert lance elle aussi la version vinyle de son album des Fêtes cette saison.
Le disque Un jour Noël, initialement sorti en 2006, se retrouve chez votre disquaire dès aujourd'hui.