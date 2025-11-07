Bonne nouvelle pour les fans de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau

Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau font un cadeau de Noël à leurs fans à l'avance, cette année: leur album à succès Noël à deux est lancé en vinyle pour la première fois!

On pourra donc faire jouer ce 33 tours contenant une douzaine de classiques en français sur le tourne-disque pendant qu'on décore pour les Fêtes!

Voici l'annonce de Musicor concernant l'arrivée de Noël à deux de Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau en vinyle chez les disquaires: